نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الممثل الخاص لـ "جوتيريش" يتقدم باستقالته والأخير يقبلها على مضض.. ما القصة؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الاثنين، الموافق 15 أبريل.

وذكرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أنه حسب معلومات وصلت إلى الصحيفة، فقد قدّم الدبلوماسي السنغالي استقالته في 15 أبريل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد "باتيلي" لـ "جون أفريك"، أنه قدّم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 15 أبريل، وأنه قبلها "على مضض".

ويعد عبدالله باتيلي (77 عامًا) وزير الدولة الأسبق بالرئاسة السنغالية والمكلف بالشؤون الإفريقية بين عامي (2012-2013)، هو الشخص الثامن الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا منذ عام 2011، الذي تم تعيينه رسميًا في سبتمبر