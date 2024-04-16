العالم اليوم - هل يسبب تناول السكر مرض السكري؟

انتم الان تتابعون خبر هل يسبب تناول السكر مرض السكري؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 08:22 مساءً - يحدث مرض السكري عندما لا يتمكن الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، ويمكن أن يحدث هذا عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، أو كليهما.