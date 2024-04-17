العالم اليوم - خوفا من تفجر الأوضاع في ليبيا.. المبعوث الأممي يقدم استقالته

انتم الان تتابعون خبر خوفا من تفجر الأوضاع في ليبيا.. المبعوث الأممي يقدم استقالته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 01:21 صباحاً - قدم المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باثيلي استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وذلك لما وصفه بتعنت القادة الليبيين وعدم رغبتهم في التوصل لحل للأزمة الليبية.

وقال باثيلي في تصريحات صحفية له عقب إحاطة له بمجلس الأمن، إن المنظمة الأممية لن تستطيع العمل في ليبيا بنجاح بسبب "أنانية" القادة الليبيين وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا.

ولم يكن باثيلي هو أول مبعوث أممي في ليبيا يقدم استقالته حيث سبقه يان كوبيش في عام 2021 بتقديم استقالته بصورة مفاجئة بسبب أيضا فشله في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وجاء في تصريحات باثيلي:

في هذه الظروف ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح.

القادة الليبيون أنانيون ويريدون تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة ليبيا.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ18 الماضية لكن في الأشهر الأخيرة تدهور الوضع.

لا يوجد إرادة سياسية وحسن نية، الزعماء الليبيون سعداء بالمأزق الحالي.

إنه أمر محزن للغاية لأن معظم الشعب الليبي يريد اليوم الخروج من هذه الفوضى.

لا مجال لحل سياسي وأعلن تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في 28 أبريل.

التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال مناورات ومخططات بهدف المماطلة على حساب الشعب الليبي يجب أن يتوقف.

انفجار الوضع

وفسر دانيلي روفينيتي، الخبير السياسي الإيطالي كبير مستشاري مؤسسة ميد أور الإيطالية استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي بأنها مرتبطة بالأزمة الأمنية الجارية في طرابلس مع الميليشيات المتنافسة التي واجهت بعضها البعض مؤخراً في معارك مع خطر خروج الوضع عن السيطرة.

وأضاف روفينيتي، في تصريحات صحفية، أن السنغالي عبد الله باتيلي استقال من منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لأن التوازن الداخلي، خاصة في طرابلس متذبذب ويريد تجنب التورط في الأزمة العسكرية التي يمكن أن تنفجر.

وأشار روفينيتي إلى أن ميليشيا قوة الردع التي تتبع عبد الرؤوف كارة تواجه جهاز دعم الاستقرار التابعة لعبد الغني الككلي، والمعروفة باسم "غنيوة".

واعتبر الخبير أنهما وحدتان مسلحتان بشكل جيد، وإذا اصطدمتا، يمكن أن تؤديا إلى زعزعة الاستقرار على نطاق واسع.

وقال روفينيتي إن التوترات بين الميليشيات مرتبطة أيضًا بالوضع الاقتصادي المحدود في خزائن الحكومة التي يدافعون عنها، والتي يقودها عبدالحميد الدبيبة، الذي فقد شرعيته في ظل أزمة العلاقات مع البنك المركزي الليبي وبالتالي نقص الأموال، لتلبية طلبات الميليشيات.

ويقول المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري لسكاي نيوز عربية: