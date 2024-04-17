لم يذكر حزب الله رتبته.. أبرز المعلومات حول "أبو جعفر" الذي اغتاله الكيان الصهيوني

أحمد جودة - القاهرة - شهيد طريق القدس

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف سيارة في بلدة عين إبل، معلنًا أن العملية أسفرت عن مقتل "قائد القطاع الساحلي لحزب الله"، المدعو "أبو جعفر".

ويتسائل العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي ومتابعي التحركات الإسرائيلية، عن سر تباهي الاحتلال الصهيويني، بهذه العملية، ونشر مقطع مصوَّر لها.

من هو أبو جعفر؟

أعلن "حزب الله" اللبناني عن مقتل أحد عناصره، وهو إسماعيل يوسف باز، المعروف بـ "أبو جعفر".

اعتبرته المقاومة "حزب الله" شهيدًا سقط في سبيل "طريق القدس"، وهو لقب يطلق على الشهداء الذين يُقتلون في مواجهات مع إسرائيل.