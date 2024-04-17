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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم يذكر حزب الله رتبته.. أبرز المعلومات حول "أبو جعفر" الذي اغتاله الكيان الصهيوني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهيد طريق القدس
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف سيارة في بلدة عين إبل، معلنًا أن العملية أسفرت عن مقتل "قائد القطاع الساحلي لحزب الله"، المدعو "أبو جعفر".
ويتسائل العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي ومتابعي التحركات الإسرائيلية، عن سر تباهي الاحتلال الصهيويني، بهذه العملية، ونشر مقطع مصوَّر لها.
من هو أبو جعفر؟
- أعلن "حزب الله" اللبناني عن مقتل أحد عناصره، وهو إسماعيل يوسف باز، المعروف بـ "أبو جعفر".
- اعتبرته المقاومة "حزب الله" شهيدًا سقط في سبيل "طريق القدس"، وهو لقب يطلق على الشهداء الذين يُقتلون في مواجهات مع إسرائيل.
- شغل إسماعيل منصب مسؤول كبير ومخضرم في عدة مناصب في الجناح العسكري لحزب الله، ورتبته قبل وفاته تعادل قائد لواء.
- لم يتطرق بيان نعيه لرتبته أومسؤوليات، في "حزب الله"، إذ أن مهام "إسماعيل باز"، رُبَّما كانت تتصف بدرجة من السرية والخطورة أو الفئة غير العادية.
- شارك "أبو جعفر" في الترويج والتخطيط لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه إسرائيل من المنطقة الساحلية للبنان.
- حسب معلومات أصلقها جيش قوات الاحتلال، قام "إسماعيل" خلال الحرب بتنظيم وتخطيط عدد من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل.
- مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان.