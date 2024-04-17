العالم اليوم - أميركا تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:24 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف منددا بـ"منافسة غير نزيهة" تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد البيت الأبيض أن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقا حول "ممارسات الصين غير النزيهة" في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

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