العالم اليوم - نتنياهو والرد على إيران: سنتخذ قراراتنا بأنفسنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 03:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، "سنتخذ قراراتنا بأنفسنا" بخصوص الرد على الهجوم الإيراني، موضحا أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

وأضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بداية جلسة الحكومة: "لقد أتيت الآن من اجتماعات مع وزيري خارجية بريطانيا العظمى وألمانيا. لقد تحدثت الليلة الماضية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وقريبًا سأتحدث أيضًا مع القادة الآخرين.

وأوضح: أشكر أصدقائنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل، وأقول ذلك، دعمًا بالقول ودعمًا بالأفعال. لديهم أيضًا كل أنواع الاقتراحات والنصائح،".

وقال : "أقدر ذلك، لكنني أريد أن أوضح ذلك - سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ودولة إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها أوضحت خلال محادثاتها في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.

وأضافت قبل أن تغادر إسرائيل اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع "على الجميع الآن أن يتصرفوا بحكمة ومسؤولية".وذكرت أن اجتماع مجموعة السبع سيناقش فرض عقوبات على إيران.