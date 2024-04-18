نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا الشمالية بالقاهرة: لدينا موقف ثابت لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير كوريا الشمالية بالقاهرة ما دونج هى إن هناك موقف ثابت وإرادة دائمة لدينا فى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مصر حكومة وشعبا لما يتفق مع متطلبات العصر الجديد والمصالح المشتركة والمثل العليا المتمثلة فى الاستقلالية والسلام والصداقة.

وأضاف، سنقف دائما ومثلما كنا عليه فى الماضى إلى جانب الشعب المصرى فى نضاله من أجل الدفاع عن سيادة البلد والأمن الوطنى والتنمية الاقتصادية وإحلال السلام العادل فى المنطقة، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، فى حفل الاستقبال الذى نظمته سفارة كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى 112 للرئيس كيم ايل سونغ.

وتابع السفير: الرئيس الكورى كيم ايل سونغ له دور كبير فى تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا ومصر، وقدم تأييدا ودعما مطلقين لنضال الشعب المصرى للدفاع عن سيادة البلد وبناء المجتمع الجديد ليجعل العلاقات الثنائية تقوم على أساس التعاون المتبادل فى أوقات الشدة.

وأعرب السفير عن ثقته بتأييد وتضامن الحكومة المصرية والشعب المصرى فى نضاله من أجل بناء دولة اشتراكية قوية والمزيد من مساهمته فى تعزيز التعاون بين الشعبين الصديقين.

وأكد أن مشاركة الأصدقاء المصريين فى احتفال الشعب الكورى بهذه المناسبة العزيزة تدل على مشاعر الاحترام والمحبة التى يكنها الشعب المصرى للرئيس كيم ايل سونغ وموقفه المتضامن مع نضال الشعب الكورى الهادف إلى بناء دولة اشتراكية قوية.

وقال السفير: الرئيس كيم ايل سونغ مؤسس حزب العمل الكورى وجمهورية كوريا الديمقراطية والجيش الشعبى الكورى، ووطنى ندر مثيله كرس حياته من أجل الوطن والشعب، فقد كان عسكريا فولاذيا قاد فى عهده الحربين ضد أقوى الامبرياليتين العالميتين إلى الانتصار ليحرر كوريا ويدافع عن سيادتها واستقلالها.

وأوضح أنه كان دائما يؤيد ويدعم معنويا وماديا قضية النضال التحررى الوطنى لشعوب العالم التقدمية لتحقيق الاستقلال وبناء المجتمع الجديد فى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وساهم فى تحقيق قضية الاستقلالية العالمية.

وأضاف السفير جمهورية كوريا الديمقراطية التى تحظى اليوم بقيادة كيم جونغ وون، تحقق تحت قيادته النهوض فى كافة المجالات بقوة التلاحم بقلب واحد وقدرة تعزيز الذات والعلم والتكنولوجيا، وذلك وسط الحصار الإمبريالى السياسى والاقتصادى والعسكرى الذى لا مثيل له.