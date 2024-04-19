نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث ليلا.. القصة الكاملة لهجوم إسرائيل على إيران وطهران تهدد بالرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في الساعات الأخيرة، شهدت الساحة الدولية تصاعدًا في الأحداث نتيجة للهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث أكدت عدة وسائل إعلام عالمية أن طهران تعرضت لهجوم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة الصغيرة. وقد أدى هذا الهجوم إلى إغلاق الحكومة الإيرانية لمجالها الجوي وتعليق رحلات الطيران، مع سماع دوي انفجارات في أصفهان، وفقًا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

في ساعات متأخرة من الليل، قامت إسرائيل بشن هجوم على طهران باستخدام طائرات مسيرة صغيرة، مما أدى إلى إغلاق السلطات للمجال الجوي وتعليق رحلات الطيران، وفقًا لما أعلن مسؤول أمريكي لشبكة ABC. وأضاف المسؤول أن تل أبيب استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في وقت مبكر من اليوم.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بمجرد وقوع الهجوم، تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في أصفهان، والتي نجحت في إسقاط الطائرات المسيرة في الجو.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران مباشرة، مؤكدة أن هذه المواقع كانت عسكرية وليست نووية. ولم يتم التأكيد أو النفي بشأن ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي استهدف العراق أو سوريا أيضًا.

وعلى الرغم من تأكيد واشنطن بأن تل أبيب قامت بالرد على هجوم طهران، إلا أنه حتى اللحظة لم تؤكد إسرائيل الهجوم أو الرد.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي استهدفت فيه هضبة الجولان المحتلة «جبل الشيخ» وقاعدة نيفاتيم العسكرية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»

دوي انفجارات

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية عن سماع دوي ثلاث انفجارات مدوية في محافظة أصفهان اليوم، مؤكدة في الوقت نفسه أن موقع الانفجارات لم يكن قريبًا من المنشآت النووية.

وأكدت الوكالة أن المنشآت النووية في حالة أمان.

تهديد إيران

أكد مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تُعرف أسبابه.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي على أصفهان بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني أن طهران قد تراجع عقيدتها النووية إذا فكرت تل أبيب في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.