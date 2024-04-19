حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية من نوع "هامر" بموقع المطلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه لآلية إسرائيلية من نوع "هامر" وإسقاط جنود تجمعوا حولها بين قتيل وجريح بموقع المطلة.

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق ‏وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024".

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏الآلية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".

وكان "حزب الله" أعلن اليوم أنه "استهدف ‏عند الساعة 1:00 تجمعا للجنود ‏الإسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية". فيما ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

هذا وتتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين لبنان وإسرائيل، تخوفا من اتساع رقعة الحرب.