البيت الأبيض: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستأنف بعد مصادقة الكونجرس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد البيت الأبيض أن توريدات الأسلحة والذخيرة الأمريكية لأوكرانيا ستستأنف "فورا" بعد مصادقة الكونجرس على مشروع قانون حول التمويل الإضافي للمساعدات العسكرية.

وجاء هذا التأكيد على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال من الصحفيين، يوم الجمعة، بشأن موعد استئناف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب الأمريكي يوم السبت في عدد من التشريعات حول تمويل المساعدات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك لأوكرانيا وإسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تعثر تمرير التشريعات بهذا الشأن على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.

وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد توقفت عمليا منذ ديسمبر الماضي، بعد استنفاد الموارد المخصصة لدعم أوكرانيا.