العالم اليوم - اجتياح رفح.. رغم التحذيرات إسرائيل تتأهب

انتم الان تتابعون خبر اجتياح رفح.. رغم التحذيرات إسرائيل تتأهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:24 صباحاً - عملية عسكرية إسرائيلية متوقعة في رفح، حدث يترقبه الجميع ويحذر منه الحلفاء والأصدقاء، ويناشد مقربون بتجنبه، لكن كل هذا يبدو أنه لا يجد صدا لدى قادة إسرائيل، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أنه عملية رفح باتت وشيكة، وغالانت يؤكد أن قواته على أهبة الاستعداد لاجتياح رفح.

وبينما يتسابق المسؤولون الإسرائيليون على الإعلان عن خطوات نحو العملية يفاجئ رئيس الاستخبارات العسكرية الأسرائيلية الجميع بالاستقالة، استقالة يرى مراقبون أنها بداية لأخريات مقبلات خاصة أن مبررها هو تحمل مسؤولية الفشل فيما أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر، ولهذا ينظر الجميع إلى عملية رفح باعتبارها اختبار جديد للقيادة الإسرائيلية ومحك آخر للدفاع عن سمعتها ومكانتها.

ويشير المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي الدكتور موشيه العاد خلال حواره مع غرفة الأخبار على "دوت الخليج" إلى أن استقالة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية أهارون هاليفا لم يكن بالشيء المفاجئ وإنما جاء إثر اعترافه في وقت سابق بفشله في منع هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

استقالة هاليفا جاءت بعد الضغوطات القوية التي تعرض إليها من قبل الجمهور والإعلام الإسرائيلي.

على المسؤولين الإسرائيليين تحمل مسؤولية أخطائهم.

إسرائيل بحاجة إلى لجنة تحقيق يترأسها قاض من محكمة العدل العليا.

يتم تعيين ضباط جدد مؤهلين ويتمتعون بالخبرة لإدارة مناصب هامة.

لا خيار لإسرائيل سوى القيام بالاجتياح البري لمنطقة رفح.

لن تقوم إسرائيل باعتماد نفس الأساليب القديمة خلال عملياتها في رفح.

من المنتظر أن تعتمد إسرائيل على العمليات الاستخبارية وعلى تكنولوجيات حديثة لم يتم استعمالها من قبل.

حرص إسرائيل أن تكون العملية في رفح دون تسجيل ضحايا في صفوف الأبرياء من المدنيين.

وجود قيود أميركية مفروضة على إسرائيل للتعامل مع السكان والكثافة السكانية في مدينة رفح وعدم تكرار ما حدث في شمال القطاع.

تسعى إسرائيل إلى تحقيق هدفيها الأساسيين من المعركة.

لن يتساهل الشارع الإسرائيلي مع أي فشل آخر لإسرائيل في قضية تحرير الرهائن.

مطالب حماس غير المنطقية هي التي أفشلت الصفقة.

ترفض إسرائيل أي صفقة تسمح ببقاء حماس في القطاع مدنيا أو عسكريا.

من جهته يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة أن استقالة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية جاءت بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هجوم السابع من أكتوبر التي لاتزال انعكاساتها على المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية.