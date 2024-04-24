الشيوخ الأمريكي يوافق على 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 08:25 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع تشريع مساعدات إسرائيل وأوكرانيا وتايوان، كي يصبح قانونًا.

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بحسب رويترز.

وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونًا.

ومع استمرار التصويت، أيد الديمقراطيون والجمهوريون التشريع بأغلبية 75 صوتًا مقابل 17، وهو ما يزيد بكثير على الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدمت الدعم لأوكرانيا، وبحسب الموقع الرسمي للبنتاجون، فقد قدمت واشنطن مساعدات أمنية لكييف تفوق قيمتها 43 مليار دولار منذ بدء "العملية العسكرية" الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.