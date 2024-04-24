الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرتين أمريكيتين وسفينة إسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرة حربية أمريكيتين وسفينة إسرائيلية.

وأوضحت في بيان يوم الأربعاء أن القوات البحرية استهدفت سفينة "MAERSK YORKTOWN" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليجِ عدن بعدد من الطائراتِ المسيرة، واستهدفت العملية الأخرى سفينة (MSC VERACRUZ) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائراتِ المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافَهما بنجاح.