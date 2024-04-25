نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: نعول على أن تكفي الموارد المخصصة لمساعدة أوكرانيا حتى نهاية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن البيت الأبيض يعول على أن الموارد التي صادق عليها الكونغرس الأمريكي ستكون كافية حتى نهاية عام 2024.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نعول على أن كمية الموارد المتوفرة لدينا الآن ستسمح لنا بمواصلة تزويد أوكرانيا بكل ما هو ضروري خلال العام 2024".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع يوم الأربعاء على التشريع بشأن تمويل المساعدات الأمنية والعسكرية لبعض حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحجم نحو 61 مليار دولار.

وقبل ذلك صادق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه على التشريع، وذلك بعد أشهر من تعثر المبادرات التشريعية بهذا الشأن بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.