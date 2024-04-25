نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: نشعر بألم عميق تجاه آلاف الأطفال الذين يفقدون أرواحهم بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل، أقيمت فعالية بمقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، بمناسبة الذكرى الـ ‏‏104 لتأسيس مجلس الأمة التركى الكبير ويوم السيادة الوطنية فى 23 أبريل.

وفى الكلمة الافتتاحية للفعالية، التى نظمت بمشاركة عشرات الأطفال من تركيا ومصر وفلسطين، قال سفير تركيا: إن هذا العيد الذى أهداه ‏الزعيم مصطفى كمال أتاتورك للأطفال فى 23 أبريل 1924، يعد بمثابة أول عيد للأطفال فى العالم‎.‎

و أشار، إلى أن عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل، هو أهم رمز للإرادة الوطنية وسيادة ‏الأمة كما أن إهداء هذا العيد للأطفال يعنى أنهم مستقبل مسيرة التنمية والسلام والرخاء. ‏

وهنأ السفير، جميع أطفال العالم بهذا العيد، مضيفًا، أن هذا العيد الذى يجتمع أطفال ‏تركيا ومصر وفلسطين فيه معًا، يذكرنا بآمال وتطلعات هؤلاء الأطفال لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا. ‏

‎وتطرق السفير فى كلمته، إلى الزيارة الناجحة والمثمرة التى قام بها وزير الخارجية سامح ‏شكرى إلى تركيا، وقال: من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تركيا ‏فى المستقبل القريب، موضحا، أن خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين ‏البلدين سيعقد فى تركيا.‏

‎وأضاف، نشعر بألم عميق تجاه آلاف الأطفال الذين يفقدون أرواحهم اليوم فى غزة اليوم بكل ‏أسف، مضيفًا، أن دعوة الأطفال الفلسطينيين لهذا العيد يظهر تضامن الأطفال الأتراك مع الأطفال ‏الفلسطينيين‎.‎

حضر الفعالية كل من: سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، ورئيس المركز الثقافى التركى أمين بويراز، المستشار التعليمى التركى د. إبراهيم أصلان، نهاد أكينجى رئيس مجلس رجال الأعمال الأتراك-المصريين.

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