نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الألماني بالقاهرة ينفى مزاعم الترويج للمثلية بمدرسة ألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، ما تم تداوله حول قيام مدرسة ران بالقاهرة، بالترويج لتوجهات جنسية معينة، بسبب محتوى وصفي واقعي جاء بكتب مدرسية.

وأضاف السفير في بيان صحفي، أن مدرسة ران ليست واحدة من المدارس الألمانية السبع المعترف بها في خارج ألمانيا، إلا أنها قد تم اعتمادها منذ بداية العام الجاري كمدرسة تقدم شهادة دبلوم اللغة الألمانية، بالحصول على دبلوم اللغة الألمانية حيث يلبي الخريجون متطلبات اللغة اللازمة للدراسة الجامعية في ألمانيا، وهذا هو نتيجة لجهود التطوير المدرسية الناجحة للمدرسة والتي يستفيد منها طلاب مصريين.

وأشار البيان إلي أن المدارس الألمانية خارج ألمانيا بما في ذلك المدارس التي تؤهل للحصول على دبلومة اللغة الألمانية، تلعب دورًا مهمًا ومعترفًا به في نظام التعليم المصري، وتحترم المدارس القيم الثقافية والدينية والرؤى السائدة في مصر بالإضافة إلى احترامها للإطار القانوني لعملها.

وقامت السفارة الألمانية، مجددًا واتصالًا بالتقارير الحالية بتوجيه جميع المدارس الألمانية إلى أخذ القيم الثقافية والدينية للبلد المضيف مصر في الاعتبار عند إعداد المحتوى التعليمي.

وأوضح السفير أنه وبسبب الجدل الدائر الآن فإن السفارة الألمانية على اتصال مع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وتسعى جاهدة إلى التوصل بصفة ودية إلى حل يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد فرانك، علي أن الأساس الذي تقوم عليه المدارس الألمانية في الخارج هو الاتفاقية الثقافية بين مصر وألمانيا والقرارات الوزارية ذات الصلة، وفي هذه الاتفاقية يتم بشكل واضح تنظيم كافة الأمور المتعلقة بصياغة واستخدام المواد التعليمية، ومن الطبيعي أن تلتزم المدارس الألمانية في الخارج بالقواعد القانونية المعمول بها.