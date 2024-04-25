العالم اليوم - أرباح بنك الإمارات الإسلامي تقفز 35% بالربع الأول من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 02:18 مساءً - ارتفعت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي في الربع الأول من العام الجاري 2024، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 811 مليون درهم (نحو 221 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 35 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال بيان أصدره المصرف، الخميس، إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 19 بالمئة، مدعوماً بارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول، كما زادت الأرباح التشغيلية 28 بالمئة.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 56 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8 بالمئة عن نهاية العام 2023 ليصل إلى 95 مليار درهم، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين 6 بالمئة عن نهاية العام 2023 إلى 57 مليار درهم.

كما نمت ودائع المتعاملين لدى مصرف الإمارات الإسلامي 9 بالمئة لتصل إلى 66.7 مليار درهم، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 85.5 بالمئة.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة المصرف: "تعكس نتائجنا القوية تركيزنا على تقديم حلول مالية مبتكرة لمتعامينا مع حرصنا الدائم على تحسين تجربة المتعاملين عموماً والارتقاء بها نحو الأفضل".

وأضاف: "يحتفل "الإمارات الإسلامي" هذا العام بمرور 20 عاماً من التقدم كمؤسسة مالية في دولة الإمارات، وقد قطع خطوات كبيرة على مدى العقدين الماضيين في مجالات مثل التوطين والتنوع والشمول والاستدامة وغيرها".