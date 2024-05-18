العالم اليوم - هل الذكور أذكى من الإناث في الرياضيات؟دراسة تكشف نتائج مثيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مايو 2024 03:32 مساءً - يبالغ الآباء عموما في تقدير مهارات أبنائهم الذكور في الرياضيات مقارنة مع البنات، وفقا لبحث جديد يشير إلى أن "الصور النمطية بين الجنسين في المنزل قد تعيق تقدم الطالبات".

ووجدت النتائج، التي قدمت في محاضرة في كلية لندن الجامعية هذا الأسبوع وسلطت عليها الضوء صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الآباء يميلون إلى الإفراط في الثقة بشأن أداء أطفالهم الأكاديمي في بعض المواد الدراسية بغض النظر عن الجنس، لكن في الرياضيات بالتحديد يبالغ الآباء في تقدير مهارات أولادهم الذكور إلى حد أكبر بكثير مقارنة مع بناتهم.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في جامعة ساوثامبتون فالنتينا توني: "نسمع أحيانا أن الفتيات لا يحببن الرياضيات، لكن ما الذي تم فعله لمعرفة سبب عدم حبهن لهذه المادة؟ أنا مقتنعة تماما أن هذا لا يعني أن الفتيات يكرهن الرياضيات، بل هو نتيجة لسنوات من التعرض للصور النمطية".

وكشفت "غارديان" أنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في الرياضيات والفيزياء والهندسة، حيث تشكل الطالبات 23 بالمئة فقط من الحاصلات على المستوى A للفيزياء، و37 بالمئة للرياضيات في المملكة المتحدة.

ويشير البحث الأخير إلى أن "تحيز الوالدين يمكن أن يلعب دورا في اتساع هذه الفجوة".

وكانت دراسات سابقات توصلت كذلك إلى أن المعلمين يتوقعون أن تكون الفتيات صاحبات مستوى أضعف في الرياضيات مقارنة بالذكور، ويضعون علاماتهن وفقا لذلك.

وأوضحت توني: "يحتاج الآباء إلى معلومات واضحة وموضوعية حول المهارات والقدرات لدعم أطفالهم بأفضل طريقة. الكثير من التحيزات غير صحية، لذلك نحن بحاجة إلى التصرف في وقت مبكر من حياتهم".

وأضافت: "كلما بالغ الآباء في التقدير، ارتفع مستوى مهارات أطفالهم".

ووجد البحث أيضا أن تحيز الوالدين يمكن أن يكون له تأثير على المسار التعليمي للطفل.