العالم اليوم - فيديو مؤلم في لبنان.. محامية تتعرض لضرب مبرح وتعليق الجاني

انتم الان تتابعون خبر فيديو مؤلم في لبنان.. محامية تتعرض لضرب مبرح وتعليق الجاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 01:23 صباحاً - تعرّضت محامية لبنانية، الخميس، للضرب بشكل عنيف، من قبل زوج موكلتها وآخرين، وذلك خارج محكمة في منطقة الشياح جنوبي العاصمة بيروت.

وقد تقدمت أبو حمدان بشكوى فوريّة بعد تدخّل النقابة أيضا، وعمل مخفر الطيونة على فتح تحقيق بالحادث.

وانتشر فيديو للواقعة بين المواقع الإعلامية العربية، والتي ظهرت فيها المحامية اللبنانية وهي تتعرض لضرب وجر في الشارع العام.

وأصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت بيانا بعد الحادثة، جاء فيه:

على إثر الاعتداء السافر بالضرب على الزميلة سوزي بو حمدان من قِبَل شخصَين باتا معروفَين من الجميع وذلك أمام المحكمة الشرعية الجعفريّة في الشياح، صباح الخميس، وخلال ممارسة الزميلة بو حمدان لرسالتها السامية وهي مرتدية لثوب المحاماة، تحرّك نقيب المحامين في بيروت فادي مصري على الفور وكلّف مفوّضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائيّة والأمنيّة المختصّة.

وعليه سوف تأخذ نقابة المحامين في بيروت صفة الادعاء الشخصي الى جانب الاستاذة بو حمدان، وقد أصدر المحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله إشارة إحضار بحق المعتدين.

نقابة المحامين في بيروت تستهجن هذا التطاول المشين على كرامة المهنة وقدسيتها، تشكر كلّ من اتّصل وتضامن معها ومع الزميلة سوزي بو حمدان، وتحذّر من المسّ بالمقدسات وتطالب القضاء المختصّ باتّخاذ أقصى العقوبات بحقّ المعتدين.

اعتذار الجاني

وخرج أحد المعتدين على المحامية، باعتذار، في وقت لاحق من الخميس، نشره في فيديو.

وقال الجاني مهدي الموسوي في الفيديو: "أنا مهدي الموسوي أقدم اعتذاري من نقابة المحامين ومن نقيب المحامين فادي مصري ومن المحامية سوزي بو حمدان. الضغوط النفسية والاجتماعية أدت إلى حالة انفعال غير سوية".