سفراء 8 دول أوروبية بالقاهرة: مصر أصبحت شريكا استراتيجيا لحلف شمال الأطلسي

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارات بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، بالذكرى العشرين لانضمامهم إلى حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في النادي الدبلوماسي بالقاهرة.

وجاء الحفل بحضور نحو 100 ضيف، منهم الفريق أول خالد لبيب عبد الرحمن نائب وزير الدفاع بجمهورية مصر العربية، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ومساعدي وزراء الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ودبلوماسيي الدول، أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والدول الشريكة، وممثلو مراكز البحوث في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية.

وفي كلمتهم أمام الضيوف، أكد سفراء بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى سفير اليونان بصفته رئيس سفارة "الناتو" في مصر، على الأهمية التاريخية لـ انضمام الدول السبع إلى أنجح تحالف سياسي عسكري في التاريخ ودوره في حماية حرية وأمن الدول الأعضاء فيه

وأكد السفراء أن مصر أصبحت شريكا استراتيجيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ عام 1994؛ من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ضمن الحوار المتوسطي.

وأكدوا أن مصر أصبحت باعتبارها دعامة للاستقرار وصانعة للسلام وموفرة للأمن في إطار الجيوسياسي الحالي شريكًا ذا أهمية استراتيجية متزايدة لحلف شمال الأطلسي.

وأوضحوا أن انضمام بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى حلف الناتو، التحالف السياسي والعسكري، الذي يضم دولًا ديمقراطية متحدة في الدفاع عن حريتها وأمنها من خلال الوسائل السياسية والعسكرية، يعد إنجازا تاريخيا حققته هذه الدول، وهو بمثابة تتويج لفترة طويلة وصعبة في بعض الأحيان من الإصلاحات الديمقراطية والتحديث التي اتخذت بالتزامن مع التحولات الأوسع في مرحلة ما بعد الشيوعية في شرق ووسط أوروبا.

وأضافوا أن الأعضاء الجدد تولت المسئولية المهمة المتمثلة في دعم قيم الديمقراطية المشتركة والمساهمة في الأمن الجماعي لأعضاء الناتو وشركائه، وبالتالي الدفاع عن السلام والنظام الدولي القائم على القواعد، مؤكدين أن الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو، كان أحد أهداف السياسة الخارجية، حيث حظي بدعم شعبي واسع النطاق في كل من هذه الدول، حيث تخطى أكثر من 60%، بل وفي بعض الحالات 80% من السكان الذين أيدوا الانضمام إلى الحلف.

ولفتتوا إلى أن حلف الناتو على مدار ما يقرب من 75 عاما، عمل على منع نشوب الصراعات وحماية السلام لمليار شخص، مضيفا أن الالتزام الرسمي الصارم لكل عضو تجاه جميع الأعضاء، هو أن الهجوم على حليف واحد هو هجوم ضد الجميع، كما تضمن هذه الرابطة الأمن والرخاء للمشتركين، وتسمح لكل عضو بالعيش بحرية.

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