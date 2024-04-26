العالم اليوم - غزة.. استئصال ورم ضخم لمريض بالمستشفى الميداني الإماراتي

انتم الان تتابعون خبر غزة.. استئصال ورم ضخم لمريض بالمستشفى الميداني الإماراتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 05:18 صباحاً - نجح فريق أطباء المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، في استئصال ورم يزن 5 كيلو غرامات من بطن مريض يعاني منذ سنوات من آلام حادة ومضاعفات صحية خطيرة.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" بالإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 2435 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة برا عبر معبر كرم أبوسالم وجوا عبر عملية طيور الخير حوالي 2805 أطنان من المساعدات. وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.