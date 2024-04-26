34356 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

34356 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفاً و356 شهيداً و77 ألفاً و368 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيداً و75 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأنه لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض بسبب منع طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ 203 أيام على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، واستهداف المنشآت الصحية والمناطق السكنية، ما تسبب بأكبر كارثة إنسانية بالمنطقة منذ عقود طويلة.