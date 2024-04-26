نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: طعن فتاة إسرائيلية في مدينة الرملة غرب القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 أن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أصيبت بجروح خطيرة في حادث طعن في مدينة الرملة غرب القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها أطلقت النار على المهاجم الذي قتل في الحال، وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إنها تنقل الشابة إلى مركز شامير الطبي القريب، حسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها بدأت التحقيق في ملابسات الهجوم.