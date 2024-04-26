مصدر سياسي إسرائيلي: الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، أن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية.

وأضاف المصدر الإسرائيلي، أن بلاده قدمت مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتهم وعودة سكان شمال القطاع.

ولفت إلى أنه لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار في غزة إلا لبضعة أسابيع.

وتابع: "قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة"، لافتًا إلى أن مصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك.