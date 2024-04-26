مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة ويضع كثيرا من العراقيل

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن مسؤولا كبيرا في الحكومة اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى مشددا على أنه يضع الكثير من العقبات دونه.

وقالت القناة في تقرير نقلا عن المسؤول: "نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق (تبادل الأسرى مع حركة حماس) على الإطلاق، كما أنه يضع العصي في الدواليب".

ومن جانبها، قالت حركة "حماس" اليوم الجمعة إن الحركة منفتحة على أي مقترحات "تتضمن الوقف النهائي للعدوان"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأضافت، في بيان: "الحركة منفتحة على أي أفكار أو مقترحات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وحقوق شعبنا العادلة، والمتمثلة بالوقف النهائي للعدوان عليه، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والعودة غير المشروطة أو المقيّدة للنازحين إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة وكل مناطق القطاع.. والمُضيّ في إنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى".

وجاء بيان "حماس" تعليقا على بيان لقادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة أمس الخميس والذي طالب بالإفراج فورًا عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، بمن فيهم مواطنو تلك الدول.

وفي محاولة لدفع مسار المفاوضات الرامية لتحقيق "هدنة" في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس"، كثفت القاهرة اتصالاتها مع الأطراف المعنية كافة، ما جدد الآمال بإمكان أن تشهد جهود الوساطة "انفراجة" خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع تأكيدات مصرية بحدوث تقدم ملحوظ بين القاهرة وتل أبيب في هذا الصدد.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة بأن "وفدا أمنيا مصريا وصل إلى تل أبيب لبحث إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى" لم تسمه، قوله إن "الوفد يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". وأكد المصدر أن "تقدما ملحوظا حدث في محاولات تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بغزة".

وكانت "القاهرة الإخبارية" قد أشارت في وقت سابق الجمعة إلى أن "الاتصالات المصرية تجري مع الأطراف كافة بهدف الوصول لهدنة، ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

كما نقلت القناة عن مصدر مصري تأكيده على أن "تلك الاتصالات مقتصرة على الوفود الأمنية فقط"، نافيا ما تردد عن "لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع نظرائهم الإسرائيليين في هذا الشأن". وأشار المصدر إلى أن "القاهرة حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة في حال نفذت إسرائيل تهديداتها باقتحام رفح في جنوب قطاع غزة".