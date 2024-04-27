العالم اليوم - فيديو.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا ويتسبب في عمليات إخلاء

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا ويتسبب في عمليات إخلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أبريل 2024 09:24 مساءً - ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على سلم ريشتر قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية السبت، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي ام كي جي".

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,1 درجات وقد شعر به سكان العاصمة جاكرتا وعمدوا إلى إخلاء المباني، وكذلك سكان مدينة باندونغ المجاورة.

وأظهر مقطع فيديو منشور على منصة "إكس" ومأخوذ من كاميرا مراقبة سيارات مركونة في أحد الشوارع تتحرك بفعل قوة الزلزال، كما ظهر أحد المارة وهو يركض بعد أن استشعر بالأرض تهتز تحت قدميه.

وقال أحد سكان باندونغ لوكالة فرانس برس "طلبت من زوجتي وأولادي ان يغادروا المنزل".

مضيفا: "عادة، تستمر الزلازل نحو خمس ثوان، لكن هذا الزلزال استمر ما بين عشرة و15 ثانية".

وذكرت "بي ام كي جي" أنه لم يتم توجيه إنذار من حصول تسونامي، فيما أشار المعهد الأميركي إلى أن الزلزال وقع على عمق 68.3 كيلومترا.

والزلازل مألوفة في اندونيسيا، الأرخبيل المترامي الواقع عند "حزام النار" في المحيط الهادئ.

وضرب زلزال بقوة 6,2 درجات جزيرة سولاويسي في يناير 2021 مخلفا أكثر من مئة قتيل ومتسببا بتشريد الآلاف.

وفي 2018، قضى أكثر من 2200 شخص في سولاويسي جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7,5 درجات.

وفي 2004، ضرب زلزال بالغ العنف (9,1 درجات) اقليم اتشيه محدثا تسونامي عملاقا ومخلفا أكثر من 170 ألف قتيل.