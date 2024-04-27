أبو الغيط يزور العراق لبحث تطورات الحرب فى غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أجري أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة سريعة للعراق، تناولت بحث تطورات الوضع في المنطقة وتداعيات الحرب على غزة.



وقال أبو الغيط، على موقع أكس:" خلال زيارة سريعة للعراق سعدت بلقاء كل من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السودانى."



وناقش أبو الغيط خلال اللقاء تطورات الوضع في المنطقة في ضوء استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة ومختلف الأزمات الأخري".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية:" العراق يبحر في مياه إقليمية وعرة وأثق في قدرة العراق بقيادته الواعية المتزنة والمساندة العربية المستمرة علي الإبحار إلى بر الامان وسط تلك الأجواء الصعبة."