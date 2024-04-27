العالم اليوم - الاجتماع التشاوري العربي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أبريل 2024 11:18 مساءً - بحث الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية، يوم السبت، في الرياض، تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلي السعودية ومصر والأردن، والإمارات وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الاجتماع على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان ضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أكدوا دعم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وشددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، و الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.