نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأكبر في العالم".. محمد بن راشد يأمر ببدء تشييد مطار آل مكتوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، تصمايم مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون الأكبر في العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، قال فيها: "اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي".

وأضاف أن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون 5 أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة.

وأشار الشيخ محمد بن راشد، إلى أن المطار سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.

وتابع: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عامًا القادمة".

وقال الشيخ محمد بن راشد، "كما نبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسم، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".

