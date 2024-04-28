القبض على المرشحة لرئاسة أمريكا جيل ستاين فى احتجاجات جامعة واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 10:28 مساءً - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، القبض على المرشحة الرئاسية عن حزب الخضر جيل ستاين ضمن 100 تم اعتقالهم بسبب احتجاجات طلاب جامعة واشنطن المؤيدة للفلسطينيين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

تواصلت احتجاجات طلاب وأساتذة بالجامعات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعما لفلسطين، بعد أن تصاعدت خلال الأيام الماضية على خلفية اعتقال العشرات من الطلاب المتظاهرين فى جامعة كولومبيا، مما أثار جدلا واسعا حول حقوق الطلاب والحريات الأكاديمية.

بدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة "مخيم تضامن مع غزة" في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويال وغيرها. ويطالب المتظاهرون بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي يقولون إنها تساعد فى الحرب، بينما يقول بعض الطلاب اليهود إن الاحتجاجات تحولت إلى "معاداة للسامية"، وجعلتهم خائفين من دخول الحرم الجامعي، الأمر الذي أدى جزئيًا إلى دعوات لتدخل الشرطة.