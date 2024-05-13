أمير الكويت يستقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 10:28 مساءً - وصل إلى الكويت، مساء الاثنين، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وهذه أول «زيارة دولة» يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير 2020.

وفي الخامس من فبراير الماضي قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية.

جانب من الاستقبال لسلطان عمان لدى وصوله الكويت في زيارة دولة هي الأولى منذ تسلمه مقاليد الحكم (العمانية)

كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رأس مستقبلي السُّلطان هيثم لدى وصوله المطار الأميري، كما كان في الاستقبال بمعية أمير الكويت، الشيخ أحمد عبد الله، والشيخ صباح خالد حمد الصباح (رئيس بعثة الشرف)، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، والشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وشريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزير الخارجية، وأحمد فهد الفهد وكيل الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت المعتمد لدى سلطنة عُمان الدكتور محمد ناصر الهاجري، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين وأعضاء سفارة سلطنة عُمان بالكويت.

وقد أُجريت للسُّلطان هيثم بن طارق مراسم استقبال رسمية، فلدى دخول الطائرة السُّلطانيَّة «نزوى» أجواء دولة الكويت رافقها سرب من القوة الجوية الكويتية حتى وصولها إلى المطار الأميري احتفاءً بمقدمه.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بمقر إقامته بقصر بيان مساء اليوم.