أمير دولة الكويت وسلطان عمان يبحثان العلاقات الثنائية ودعم مسيرة العمل الخليجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 10:28 مساءً - بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، مساء اليوم الإثنين، العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن المباحثات تناولت أيضًا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

حضر المباحثات رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كان سلطان عُمان قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين.