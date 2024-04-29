العالم اليوم - ارتفاع معظم أسواق الخليج وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 12:24 مساءً - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الإثنين، وسط نتائج أعمال قوية، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية واحدا بالمئة مع صعود جميع أسهمه بقيادة قطاعات المواد والتمويل والصناعة.وزاد سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم 1.8 بالمئة بعد أن أعلن عن ارتفاع صافي أرباحه الفصلية ستة بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة وبنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة 0.7 بالمئة أيضا.

وصعد سهم قطر لنقل الغاز 1.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة شحن الغاز الطبيعي المسال أمس الأحد زيادة 6.1 بالمئة في صافي الربح الفصلي.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 0.7 بالمئة، وزيادة لسهم الدار العقارية القابضة 3.1 بالمئة بعدما أعلنت ارتفاعا بواقع 88 بالمئة في صافي الربح الفصلي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي، مع صعود سهم شركة سالك لتحصيل الرسوم 1.2 بالمئة بينما تراجع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة.

ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، ويستمر على مدار يومين. ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على توقعاته لسعر الفائدة.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.