العالم اليوم - فيديو يكشف "شرارة" الخلاف بين كلوب وصلاح.. تفاصيل القصة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 03:24 مساءً - كشفت لقطة فيديو لشخص بين الجماهير، واقعة "اشتعال شرارة" الخلاف بين النجم محمد صلاح، ومدربه في ليفربول يورغن كلوب خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق كلوب

وعلق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على أزمته مع نجم فريقه محمد صلاح، التي وقعت خلال مباراة وست هام، السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 35 من البريمرليغ.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة “TNT Sports” عقب المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2): “لن أستطيع قول ما قيل، لكننا تحدثنا عن ذلك بالفعل في غرفة تبديل الملابس، وانتهى الأمر".

وأضاف: "من الواضح أنني محبط للغاية، أعتقد أن الجميع يمكن أن يروا فريقا واحدا فقط كان يمكنه أن يفوز بالمباراة، وهو نحن بالفرص التي صنعناها، والاستحواذ الذي امتلكناه، وبكل الأشياء التي فعلناها".

وأكد: "لقد كانت مباراة صعبة، خضنا 4 مباريات خلال 10 أيام، لكنني أعتقد أن اللاعبين قدموا أداء جيدا حقا".

وأضاف: “عندما نكون متقدمين 2-1 يمكننا السيطرة على الأمر، وما زال كما قلت في كثير من اللحظات نلعب بشكل جيد حقًا، لكن اللمسة الأخيرة لم نتعامل معها بشكل جيد، كان تلك هي قصة الأسابيع الأربعة الماضية”.

ماذا حصل؟

لم يدفع كلوب بصلاح أساسيا في المباراة، وقرر إشراكه في آخر 11 دقيقة عندما كانت النتيجة (2-2)، ودخل الثنائي في مشادة كلامية على الخط قبل نزول النجم المصري.

فيديو مثير للجدل

وفي فيديو التقطه أحد المشجعين للواقعة، ذهب المدرب لمصافحة صلاح قبل دخوله للمباراة، كبديل، ولكن اللاعب تهرب من مصافحته خلف الحكم حتى اقترب كلوب أكثر منه.

ثم قرر صلاح مصافحة كلوب على مضض بعدها، مما أثار استياء الأخير، الذي وجه له بعض الكلمات ليبدأ صلاح بالتذمر بشكل واضح في مواجهة غريبة بين النجم ومدربه المحنك.

كلمات غريبة

كلمات غريبة وجهها صلاح حول الموضوع، للصحفيين، خلال خروجه من الملعب، عندما سؤل حول الواقعة.

محمد صلاح قال "إن تحدثت حول الأمر فسأطلق النيران"، بينما ابتسم، وهي تصريحات أثارت استياء جماهير ليفربول.