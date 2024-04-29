العالم اليوم - بدعم المنتدى الاقتصادي.. السعودية تنشئ مركز مستقبل الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 03:24 مساءً - وقَّعت السعودية ممثلةً بوكالة الفضاء التابعة لها، الإثنين، مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة، حيث سيدعم المركز، والذي يعد الأول من نوعه، نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، حيث تسعى "وكالة الفضاء السعودية" من خلال المركز إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة.

أهداف مركز مستقبل الفضاء

ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"، وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية محمد بن سعود التميمي، أن المركز ملتزم بتعزيز اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومستدام عالميًا من خلال تطوير المبادئ، وتوسيع المعرفة، وتحسين النماذج وتنمية الشراكات، لافتًا إلى أن المملكة ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، تهدف إلى اغتنام الفرص الهائلة للفضاء بمسؤولية وحرص شديدين.

المنتدى المفتوح

وشهدت السعودية إقامة "المنتدى المفتوح" ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

يهدف المنتدى الذي تجري أعماله في الرياض خلال يومي 28 و29 أبريل الجاري، إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية، وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

والمنتدى المفتوح أصبح منذ عام 2003 منصة حوارية جمعت الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة العديد من القضايا المهمة على الساحة الدولية.