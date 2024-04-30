نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي تختار العسومي رئيسا لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت الهيئة التأسيسية العليا للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي برئاسة الأميرة نوره بنت مساعد ال سعود اختيار السيد عادل عبد الرحمن العسومي – رئيس البرلمان العربي – رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة خلفًا للسيد أ.د ناصر الفضلي رئيس مركز لندن للبحوث الذي أسس المنظمة ثم باشر مهمة الرئاسة في مرحلة التنظيم والإعداد منذ صدور ترخيص المنظمة يناير من العام الجاري 2024 وحتى مطلع أبريل.

وأشار العسومي، بعد ترحيبه بالمنصب الجديد، إلى أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التقدم والتنمية العربية، وأنه إذ يشكر ثقة الهيئة التأسيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي.

وأكد العسومي، على السير مع كل أعضاء المنظمة في اتجاه بلوغ أهدافها لا سيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن العربي والعمل على استثمار البحث العلمي في تطوير حياته عبر القطاعات الخمسة التي ترتكز عليه المنظمة المتمثلة في صناعة التعليم والطاقة والغذاء والدواء والسياحة.

وأوضح العسومي، أن الطموح لتطوير الوطن العربي على الأصعدة كافة لا سقف له وأنه يسعى لذلك من خلال أي موقع يترأسه.

ويذكر أن، العربية المتحدة للبحث العلمي - UAO.SR - مؤسسة دولية خاصة مساهمة، مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص قانوني من غرفة التجارة بتاريخ 17 يناير 2024، وتُعنى بتطويع البحوث العلمية التطبيقية في تخصصات مختلفة لخدمة الحكومات والمؤسسات التجارية الكبرى وتقديم الاستشارات العلمية.

وتضم المنظمة العديد من الشخصيات العربية من أصحاب القيادة والإبداع في النواحي التخصصية بالعلوم الاجتماعية والتطبيقية معًا، والهيكل التنظيمي للمنظمة يتألف من الرئيس الفخري للهيئة الأميرة نوره بنت مساعد ال سعود بينما أسندت الأمانة العامة لعضو معهد البحوث البريطاني الأسبق ورئيس مركز لندن للبحوث أ.د ناصر الفضلي ويترأس الهيئة الإدارية عضو مجلس الإدارة سفير حقوق الانسان الدولي د. أمجد شموط بينما رئيس الهيئة الاستشارية العليا نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي أ.د حازم صالح بينما تترأس الهيئة العلمية للمنظمة خبير البحث العلمي في معهد المخطوطات العربية وزير البحث العلمي الأسبق بالسودان العالمة أ.د انتصار صغيرون

والمدير العام د. محمد عبد العزيز الخياري مدير عام مركز لندن للبحوث، وتضم المنظمة في عضوية مجلس الإدارة شخصيات عربية رفيعة المستوى مستشار رئيس جزر القمر أ. محمد جمل الليل ومستشار رئيس الوزراء الموريتاني د. مكفولة أكاط والوزيرتين السابقتين في المغرب والجزائر على الترتيب أ.د. جميلة المصلي ود. وفاء شعلال ومن دولة الكويت م. يوسف النهام وأ. سارة العازمي ومن الجزائر أ.د ايدير غنيات ومن السعودية أ. فوزية بنت صالح الدريهم ومن اليمن أ.د عبد الملك الدناني ومن العراق أ.د عبد الكريم الوزان ومن الأردن د. صفاء الحمايدة.

