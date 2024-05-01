محكمة نيويورك تغرم ترامب 9 آلاف دولار بتهمة إهانته المحكمة وتهدده بالسجن

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أحمد جودة - القاهرة - غرمت محكمة نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمبلغ 9 آلاف دولار بتهمة إهانته المحكمة، وهدته بالسجن لانتهاكه أمرا يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة علنا.

وجاء في بيان المحكمة أن القاضي المسؤول عن قضية ترامب في محكمة نيويورك أصدر حكما على ترامب بدفع غرامة مالية تقدر بـ 9 آلاف دولار اليوم الثلاثاء لانتهاكاته الكثيرة لحرمة المحكمة، وهدده بالسجن لانتهاكه أمرا صادرا عنه يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم، علنا.

وأوضح البيان الصادر عن القاضي خوان ميرتشان أنه تم تحذير دونالد ترامب من "أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسبا، ستفرض بحقه عقوبة السجن".

وأعلن القاضي قراره أمام دونالد ترامب في افتتاح الجلسة صباح الثلاثاء، فيما تدخل المحاكمة أسبوعها الثالث، وتم تغريمه بمبلغ ألف دولار عن كل انتهاك ومجموعها تسعة، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

وقبل بدء المناقشات، منع القاضي ترامب من مهاجمة الشهود والمحلفين علنا وهو ما يفعله دائما على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" لتجنب خطر الترهيب.

ومنذ اليوم الأول للمحاكمة في الـ 15 أبريل، طلب الادعاء من القاضي معاقبة ترامب، لا سيما بسبب تشهيره الشديد بحق ستورمي دانييلز ومحاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدوه اللدود وشاهدا رئيسيا ضده أمام المحكمة.

وكررت النيابة العامة هذه التهمة بعد ثلاثة أيام، مع بروز سبعة منشورات جديدة على موقع "تروث سوشال" وموقع حملة ترامب.

وهاجم ترامب مرة أخرى مايكل كوهين ووصفه بأنه "كذاب بالجملة"، لكنه ردد أيضا تعليقات جيسي واترز المذيع البارز في محطة فوكس نيوز مؤكدا أنه من دون دليل "يختارون نشطاء تقدميين سريين يكذبون على القاضي ليكونوا جزءا من هيئة المحلفين".

وغداة نشر ترامب هذا المنشور، انسحبت امرأة من بين المحلفين قائلة إنها تخشى أن يتم التعرف عليها.

في 15 أبريل الجاري، ‎بدأت جلسة محاكمة ترامب أمام محكمة مانهاتن، والتي من المقرر أن تستمر أربعة أيام في الأسبوع، ولمدة ستة أسابيع أو أكثرفي أول قضية من أصل أربع قضايا جنائية موجهة ضده.

وحضر ترامب شخصيا إلى المحكمة، حيث بدأت جلسات الاستماع في قضية تزوير السجلات التجارية عند معالجة المدفوعات لإخفاء معلومات مساومة عنه، بما في ذلك علاقته المزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية بسيطة تتعلق بتزوير سجلات تجارية ذات صلة بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.