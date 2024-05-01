النرويج تزيد مساعداتها لأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - ستزيد النرويج مساعداتها العسكرية والمدنية لأوكرانيا بمقدار سبعة مليارات كرونة (حوالى 590 مليون يورو) لتصل قيمتها الإجمالية هذا العام إلى 22 مليار كرونة، وفق ما أعلن أمس الثلاثاء رئيس الوزراء النرويجي.

وقال يوناس غار ستور في مؤتمر صحافي «إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الأوكرانيين».

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وأضاف بعد اجتماع مع قادة المعارضة لضمان توافق واسع «إنها أيضا مسألة أمن واستقرار في أوروبا، وبالتالي في النرويج».

وستخصَّص ستة مليارات من هذا المبلغ الإضافي للمساعدات العسكرية، خصوصا أنظمة الدفاع الجوي والذخائر التي تحتاج كييف إليها بشدة الآن لمواجهة الهجوم الروسي.

وأشار ستور إلى أن النرويج ستساهم في تمويل المبادرتَين الألمانية والتشيكية في هذين المجالين، لافتا إلى أن روسيا تتعمد قصف «مستشفيات ومناطق سكنية ومحطات طاقة».

وتعد النرويج، وهي منتج كبير للمواد الهيدروكربونية والتي استفادت من ارتفاع الأسعار من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، واحدة من أكبر الدول الداعمة لكييف، وفقا لتصنيف معهد كيل الألماني.