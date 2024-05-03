العالم اليوم - غزة ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة الى 34622 منذ 7 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 04:21 مساءً - ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34622 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر، وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة.

وأكدت الوزارة في بيان سقوط "26 شهيدا و51 إصابة"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال 24 ساعة حتى صباح الجمعة، 3 مجازر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن إجمالي عدد المصابين، في اليوم 210 للحرب الإسرائيلية في غزة، وصل الى 77867 منذ بدء المعارك قبل نحو 7 أشهر.

وأشارت الوزارة في تقريرها أيضا إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، قتلوا وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف استهدف منزلا في حي الزهور بمدينة رفح مما أسفر عن مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غربي رفح، فيما أصيب 9 آخرون في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.