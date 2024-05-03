العالم اليوم - الأحوال الجوية تربك عملية تجميع رصيف غزة العائم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 08:22 مساءً - أعلن الجيش الأميركي، يوم الجمعة، أن قواته نقلت موقع بناء الرصيف العائم لإيصال المساعدات إلى غزة من منطقة في عرض البحر إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بسبب الأمواج والرياح القوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 25 أبريل عن بدء بناء الرصيف الذي سيكلف 320 مليون دولار على الأقل، وقالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أكثر من 50 بالمئة منه قد اكتمل.

وقال الجيش في بيان "أمس، أوقفت القيادة المركزية الأميركية مؤقتا التجميع البحري للرصيف العائم في جوار غزة لاعتبارات الحالة البحرية".

وأضاف أن "الرياح العاتية المتوقعة وأمواج البحر العالية تسببت في ظروف غير آمنة للجنود الذين يعملون على سطح الرصيف الذي تم تشييد جزء منه".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان "تم نقل الرصيف الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود، حيث سيستمر التجميع، وسيتم الانتهاء منه قبل وضع الرصيف في موقعه المقصود عندما تهدأ حالة البحر".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر.