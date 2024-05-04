العالم اليوم - "لا للمرة 25".. "مدرب ليفربول المرتقب" يمل أسئلة الصحفيين

انتم الان تتابعون خبر "لا للمرة 25".. "مدرب ليفربول المرتقب" يمل أسئلة الصحفيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مايو 2024 04:21 مساءً - كثرت الأسئلة التي وجهت إلى أرنه سلوت عن انتقاله الوشيك إلى ليفربول الإنجليزي، بينما يستعد المدرب الهولندي لقيادة فريقه الحالي فاينورد في الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري.

وسيحتفل سلوت بخوض المباراة رقم 100 مع فاينورد، الأحد، ومرة أخرى هيمن انتقاله الوشيك إلى ليفربول لقيادة الجهاز الفني خلف الألماني يورغن كلوب على المؤتمر الصحفي قبل مباراة السبت.

وقال سلوت: "للمرة 25. لا يمكنني فعلا الإجابة عن هذا الأمر".

وأضاف: "لا يوجد أي شي رسمي بعد، بينما أجلس الآن هنا وشعار فاينورد على صدري. لذا فإن النية هي أن يكون هذا المؤتمر الصحفي عن فاينورد لكني أعتقد أنكم ستحاولون طرح أسئلة عن ليفربول من جديد".

وأضاف سلوت: "حتى الآن أثق في أن الأمور ستسير بصورة جيدة لكني فعلا لا أستطيع الرد على المزيد من الأسئلة"، المتعلقة بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت للصحفيين أيضا: "إذا استمر هذا فإنني لن أكون سعيدا بهذا المؤتمر صحفي. أعتقد أنه من المناسب الرد على جميع هذه الأسئلة في نهاية الموسم لأنني مشغول هنا مع فاينورد، كما أن ليفربول مشغول بما يتبقى من الموسم".

وأمضى سلوت 3 مواسم في صفوف فاينورد وفاز معه بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي، وحاليا يقترب الفريق من الحصول على المركز الثاني هذا الموسم.