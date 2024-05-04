روسيا: حلف شمال الأطلسي ناتو يعد إعدادًا جديًا لصراع محتمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 07:28 مساءً - أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت أن تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تشير إلى أنه يستعد بجدية لصراع محتمل مع البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي المدافع الصامد 2024 تشير إلى أن الحلف يستعد بجدية لصراع محتمل مع روسيا".

وأضافت "في ظل السيناريو الخاص بهم الذي يتضمن كافة الصكوك بما في ذلك الهجينة وكذلك الأسلحة التقليدية، فإنهم يتخذون إجراءات لبناء تحالف ضد روسيا".

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة "علينا أن نذكر أن الناتو يستعد جديًا للصراع معنا، وهو الأمر الذي يتحدث عنه بالمناسبة ممثلو الناتو رفيعو المستوى علنًا؛ رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور والقائد الأعلى لحلف الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي".

وكان قد بدأ حلف شمال الأطلسي مطلع العام الجاري، تنظيم مناورات عسكرية واسعة تعد الأكبر منذ الحرب الباردة بمشاركة 90 ألف جندي و50 سفينة من حاملات الطائرات إلى المدمرات، فضلا عن أكثر من 80 طائرة مقاتلة ومروحية وطائرات بدون طيار، وأكثر من 1100 عربة قتالية بما في ذلك 133 دبابة و533 مركبة مشاة قتالية حيث تتضمن المناورات تحريك قوات من أمريكا الشمالية عبر الأطلسي، وتهدف لاختبار دفاعات الناتو في مواجهة أي هجوم روسي.