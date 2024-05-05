العالم اليوم - بفضل "آلة التهديف".. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال

انتم الان تتابعون خبر بفضل "آلة التهديف".. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مايو 2024 12:24 صباحاً - أحرز إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي أربعة أهداف ليظل فريقه في الطريق نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد انتصار ساحق 5-1 على ولفرهامبتون واندررز يوم السبت.

وبعد ساعات من فوز أرسنال 3-صفر على بورنموث، رد لاعبو بيب غوارديولا بانتصار ضخم جعل الفريق على بعد نقطة واحدة من منافسه القادم من شمال لندن والذي يتصدر الترتيب، ولكن مع تبقي مباراة مؤجلة له.

ويملك أرسنال 83 نقطة قبل مباراتين متبقيتين في واحدة من أصعب السباقات على اللقب منذ سنوات، بينما يملك سيتي 82 نقطة، لكن هناك ثلاث مباريات متبقية له.

وقال غوارديولا: "تسع نقاط أخرى وسنصبح الأبطال. لو حصدنا سبع نقاط، ست نقاط، ثلاث نقاط، سيفوز أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز. إذا فزنا بالمباريات، فسنكون الأبطال. اللاعبون يعرفون ذلك وعلينا أن نفعل ذلك مرارا وتكرارا".

وسجل هالاند، الذي عزز تصدره لهدافي الدوري للممتاز برصيد 25 هدفا، من ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد تدخل رايان آيت نوري المتأخر ضد جوسكو جفارديول داخل منطقة الجزاء.

وضاعف هالاند (23 عاما) تقدمه في الدقيقة 35 عندما ارتقى عاليا ليلعب برأسه عند القائم البعيد بعد عرضية رودري.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "هذا هدف جميل. سيكون والدي (ألف-إنجي هالاند الذي لعب لسيتي) سعيدا بهذا الهدف. احتفال جميل، لقد استمتعت به. ليس سيئا، 25 هدفا هذا الموسم. نحن نواصل المضي قدما".

وسجل اللاعب النرويجي مرة أخرى من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بعد أن عرقله نيلسون سيميدو من الخلف داخل المنطقة.

وقلص هوانغ هي تشان الفارق لصالح ولفرهامبتون في الدقيقة 53.

ولكن بعد دقيقة واحدة، بدد هالاند أي آمال في عودة الضيوف بهدفه الرابع.

وسيطر هالاند، آلة التهديف التي لا تهدأ، على تمريرة قطرية في الهواء من فيل فودن قبل أن يتوغل بالكرة إلى الداخل وسدد في الزاوية البعيدة.

وعن أداء هالاند قال غوارديولا: "لقد أصيب، ولكي تعود إلى أفضل مستوياتك تحتاج إلى وقت، لكنني سعيد بأدائه، وبأهدافه الاستثنائية. (هو مميز) في ركلات الترجيح أيضا لأننا نعلم أنه في بعض الأيام لا تكونا لأمور سهلة.. سعيد حقا له".

وأكمل البديل خوليان ألفاريز التسجيل للسيتي في الدقيقة 85.

ولم يكن ولفرهامبتون، الذي كان مدربه غاري أونيل يقضي عقوبة الإيقاف، يشبه الفريق الذي تغلب على سيتي 2-1 في وقت سابق من الموسم.

وعلّق أونيل الذي يحتل فريقه المركز 11 في الترتيب قائلا: "أعتقد أننا ألحقنا الضرر بأنفسنا في الأغلب. إذا ارتكبت أخطاء ضد هؤلاء اللاعبين، فسوف يعاقبونك. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء وكان مانشستر سيتي حاسما للغاية. كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم أنها ستكون كذلك".

ويلعب سيتي مباراتين خارج ملعبه أمام فولهام وتوتنهام هوتسبير ثم يختتم الموسم على أرضه أمام وست هام يونايتد.

ويسافر أرسنال إلى أولد ترافورد للقاء مانشستر يونايتد قبل استضافة إيفرتون في اليوم الأخير للموسم.