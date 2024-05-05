العالم اليوم - ميسي.. رقم قياسي جديد في "مهرجان أهداف" إنتر ميامي

انتم الان تتابعون خبر ميسي.. رقم قياسي جديد في "مهرجان أهداف" إنتر ميامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مايو 2024 09:24 صباحاً - ليلة قياسية أخرى عاشها ليونيل ميسي ورفاقه في إنتر ميامي الأميركي، إذ أحرز "البرغوث" هدفا وصنع 5 ليقود فريقه إلى سحق نيويورك ريد بولز 6-2 مساء السبت.

ويواصل الأسطورة الأرجنتينية، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات كأفضل لاعب في العالم، تسجيل أرقام قياسية في دوري المحترفين الأميركي.

ميسي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر أبريل، سجل وصنع أهدافا في 6 مباريات متتالية بالدوري.

وأحرز زميله لويس سواريز 3 أهداف، بينما سجل ماتياس روخاس هدفين، ليحرز إنتر ميامي نصف دستة أهداف بعد تلقي شباكه هدفا في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

ويمتلك ميسي وسواريز الآن 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري، مما يساعد على إبقاء إنتر ميامي في صدارة المجموعة الشرقية.

وأدى الفوز إلى استمرار سلسلة ميامي الخالية من الهزائم إلى 6 مباريات.