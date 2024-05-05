الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 25 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات"رام الله وجنين ونابلس والخليل وأريحا والقدس وقلقيلية وطولكرم".
إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.
وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8575 حالة.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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