عاجل - 9 شهداء على الأقلّ إثر قصف إسرائيلي لمنزلين في رفح جنوبي قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء حول ورود معلومات تقول إنًَّ 9 قتلى على الأقلّ وقعوا ضحايا قصف إسرائيلي لمنزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت ترددت معلومات حول تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حسب قناة القاهرة الإخباربة، التي أفادت بهذه المعلومات، صباح اليوم.

نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مصادر مطلعة أن قوات الجيش الإسرائيلي على وشك السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

ويعد معبر رفح نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقول إسرائيل إن الجزء الشرقي من المدينة موقع استراتيجي لحماس. ويعيش في المدينة أكثر من مليون نازح فلسطيني.