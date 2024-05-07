العالم اليوم - 1.2 مليار دولار أرباح أدنوك للغاز في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 1.2 مليار دولار أرباح أدنوك للغاز في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مايو 2024 08:22 صباحاً - أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول من 2024)

وقالت أدنوك للغاز، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي المالي واطلعت عليه دوت الخليج، إنها حققت أداء ً قويا في الربع الأول من 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 22.07 مليار درهم (حوالي 6.01 مليار دولار)، وذلك بفضل زيادة حجم الطلب المحلي حيث ارتفع بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات والتركيز المتواصل والمستمر على رفع الكفاءة التشغيلية، ارتفعت أرباح الربع الأول من العام قبل تكاليف الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.6 مليار درهم (حوالي 2.08 مليار دولار) مسجلة زيادة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي.

وساهمة اتفاقية توريد وشراء الغاز لمدة 25 عاما في ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35 بالمئة من 34 بالمئة سجلت في العام السابق.

وبحسب الإفصاح، فقد ارتفاع صافي الدخل المعدل بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.36 مليار درهم ( 1.187 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة صافي الدخل من مبيعات الغاز المحلية إلى 20 بالمئة على أساس سنوي، مما يؤكد الكفاءة العالية للشركة كمورد محلي.

الجدير بالذكر أن أدنوك للغاز توفر أكثر من 60 بالمئة من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، وهي أكبر مورد لقطاع البتروكيماويات في الدولة.

وعلق، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز، أحمد العبري قائلا: :"نحن فخورون بتحقيق زيادة في صافي الدخل المعدل بلغت نسبتها 21 بالمئة على أساس سنوي وذلك بفضل حجم المبيعات القوية والتحسن المستمر في هامش عملياتنا المحلية، كما استمر التحسن في جميع معايير القياس الرئيسية الأخرى للشركة ومن أهمها مشاريع النمو الاستراتيجي لدينا، التي شملت توقيع اتفاقيات مبيعات إضافية للغاز الطبيعي المسال عززت من مكانتنا كمورد عالمي موثوق به".