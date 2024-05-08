العالم اليوم - المشكلات مستمرة.. طائرة من "بوينغ" تهبط اضطراريا في إسطنبول

انتم الان تتابعون خبر المشكلات مستمرة.. طائرة من "بوينغ" تهبط اضطراريا في إسطنبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 06:24 مساءً - مشكلة جديدة تتعلق بالأمان تحدث مع "بوينغ"، بعد أن قامت طائرة شحن بهبوط اضطراري في مطار إسطنبول، الأربعاء، نتيجة تعطل عجلات الهبوط الأمامية.

وأظهر مقطع مسجل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة من طراز "بوينغ 767" تابعة لشركة "فيديكس إكسبريس" وهي تستخدم عجلات الهبوط الخلفية، وتهبط بمقدمتها الأمامية.

وقالت وكالة انباء الأناضول الرسمية إن الطائرة كانت في المرحلة الأخيرة من رحلتها من باريس إلى إسطنبول عندما أدرك الطيارون أن عجلات الهبوط الأمامية لا تفتح.

وقال عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنى التحتية التركي، إنه لم يصب أحد، وإن الطاقم غادر الطائرة بأمان.

وأضاف أن المدرج الذي هبطت فيه الطائرة كان مغلقا أثناء سحب الطائرة.

وخلال مطلع العام الجاري، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية "تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة"، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وكانة خطوط ألاسكا الجوية قد أوقفت جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-9، بعد ساعات من انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة في إحدى هذه الطائرات في الجو وإجبارها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية.