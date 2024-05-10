العالم اليوم - بـ400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 09:24 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الجمعة، في بيان مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدّات ومساعدات للتدريب تهدف إلى "تقديم الدعم" لكييف.

ويأتي الكشف عن الحزمة الجديدة في وقت باشرت روسيا هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا لمحاولة "اختراق خطوط الدفاع" وفق وزارة الدفاع الأوكرانية.

وتحاول واشنطن تعويض الأشهر، التي ضاعت بسبب عرقلة الكونغرس للمساعدات لأوكرانيا وهي فترة توقف خلالها تدفّق الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة.

وتكون واشنطن بإعلانها، الجمعة، قد كشفت عن ثالث حزمة مساعدات لأوكرانيا في أقلّ من 3 أسابيع.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن الحزمة تشتمل على "قدرات مطلوبة بشكل عاجل" بما فيها ذخائر للدفاع الجوي وقذائف مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات ومركبات مدرّعة وذخائر لأسلحة صغيرة.

وقال بلينكن: "ستواصل الولايات المتحدة مع التحالف الدولي الذي شكّلناه الوقوف إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن حريتها".

في نهاية أبريل، كشفت واشنطن عن حزمتَي مساعدات بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار.

وتُعدّ واشنطن الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا وقد التزمت بأكثر من 50 مليار دولار منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

بعد مناقشات طويلة وصعبة، صوت مجلس النواب الأميركي ثم مجلس الشيوخ في نهاية أبريل على حزمة إضافية بقيمة 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا، بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وستُسحب المساعدات التي تم الإعلان عنها، الجمعة، من احتياطيات وزارة الدفاع الأميركية ما يعني أنها ستكون تقريبًا متاحة على الفور مثل حزمة المليار دولار التي كشفت عنها واشنطن بعد تصويت الكونغرس مباشرة.

وأعلنت واشنطن كذلك في أبريل مساعدات بقيمة أكبر تصل إلى 6 مليارات دولار على شكل طلبيات من قطاع الدفاع.