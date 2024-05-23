العالم اليوم - الحوثي: إحدى عملياتنا هذا الأسبوع استهدفت البحر المتوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 05:22 مساءً - قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي، الخميس، إن إحدى عملياتنا هذا الأسبوع استهدفت البحر المتوسط.

وأضاف الحوثي في خطابه الأسبوعي: "نفذنا 8 عمليات بـ15 صاروخا ومسيرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي".

وتابع: "عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت 119 سفينة، وخلال هذا الأسبوع تم إسقاط طائرتين أميركيتين من طراز 9MQ في أجواء محافظتي مأرب والبيضاء".

وقال الحوثي: "طائرة MQ9 من أهم طائرات الاستطلاع المسلح الأميركي وإسقاطها يعتبر إنجازا مهما للدفاع الجوي".

وأضاف أن "العمليات المباشرة من الأراضي اليمنية سيكون لها تأثير، التأثيرات الاقتصادية على أميركا وبريطانيا مستمرة بارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن، لأن أكثر البضائع تنقل عبر البحار".

وأكمل: "التعبئة العسكرية والتدريب وصلت إلى مستويات جيدة حيث بلغ عدد المتدربين 327105".

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.